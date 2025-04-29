أبي خليل: شعبيتنا بالانتخابات البلدية كبيرة وأتحدّى أن يكون لأي حزب امتداد عابر للطائفة يُضاهي امتداد التيار

أشار النائب سيزار أبي خليل، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "المؤشّر من الانتخابات البلدية الحالية أصفه بالـ(جيّد جدًا) وشعبيتنا كبيرة".

ولفت أبي خليل، الى أن "التيار هو أوّل من رفع الصوت عند دخول النزوح السوري وسبب وجوده في لبنان سقط"، مضيفاً "تخطّينا الـ80 مليار دولار ككلفة يتكبّدها لبنان بسبب النزوح السوري وهل يُعقل أن يُستبدل اللبناني المهاجر بشعب آخر؟".

وقال "أتحدّى أن يكون لأي حزب امتداد عابر للطائفة يُضاهي امتداد التيار".