بايراقدريان: نفتح صفحة جديدة خط معالمها الأولى الرئيس عون

شددت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقدريان، على "أننا نفتح صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر، خط معالمها الأولى رئيس الجمهورية جوزاف عون من خلال خطاب القسم، مرسيًا ثوابتها ومحددًا اتجاهها، لتستكمل لاحقا برؤية رئيس الحكومة نواف سلام والمبادئ التي أرساها في البيان الوزاري، حيث تعهد بأن تمثل قضايا ومشاكل الشعب اللبناني في صلب أولوياته".

كلام وزيرة الرياضة جاء خلال رعايتها اختتام دورة جامعة سيدة اللويزة المدرسية بالنسخة السابعة عشرة للعام 2024-2025، في حرم الجامعة، والتي شارك فيها 1300 طالب مثلوا تسعة أقضية.

ورأت أنّه "علينا اليوم أن نعزز الدور الوطني في تمكين الشباب اللبناني من الارتقاء ضمن بيئته الطبيعية، من دون أن يضطر إلى الهجرة أو البحث عن الفرص خارج حدود الوطن. فلبنان، بمواهبه وطاقاته الشابة، قادر على النهوض إن رفعنا راية الطموح، وفتحنا صفحة جديدة تعيد ترتيب الأولويات على أسس حديثة، يكون في طليعتها إعداد استراتيجيات وطنية تضع لبنان على خارطة التحولات الإيجابية في المنطقة والعالم".

وأضافت بايراقدريان "دأبت وزارة الشباب والرياضة على الانفتاح نحو الشباب الجامعي، انطلاقا من إيمانها الراسخ بدور الجمعيات الشبابية والاتحادات الصاعدة، وفي مقدمها جامعة سيدة اللويزة التي يقع على عاتقها التنسيق مع اليونيسف، بما يسهم في إنشاء منبر مشترك يجمع بين الفاعلين في الحقل الرياضي والمجتمعي، لتوحيد الجهود، فهذا التوجه لا يهدف إلى دعم المبادرات فقط، بل يسعى إلى إشراك الشباب اللبناني، من داخل الجامعة وخارجها، في صناعة القرار ومنحهم مساحة حقيقية للتأثير في مسار التنمية الوطنية".