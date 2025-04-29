سفر عرض مع نكد الأوضاع العامة في زحلة

استقبل راعي ابرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس المطران مار يوستينوس بولس سفر، مدير عام شركة كهرباء زحلة أسعد نكد، الذي هنّأه بعيد القيامة واستعرض معه الأوضاع العامة في زحلة.

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