قداس في مونتريال برعاية المطران تابت لمناسبة تدشين دير ورعية مار يوحنا الرسول

أقيم قداس إحتفالي في مدينة مونتريال (Montréal) في مقاطعة كيبيك (Québec)، كندا، برعاية وترؤس مطران الموارنة في كندا بول مروان تابت، ومشاركة الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب مارون مبارك، لمناسبة تدشين دير ورعية مار يوحنا الرسول يوم الأحد في 27 نيسان الحالي.
وشكرت جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، كل من شاركها "هذا اليوم المميز بحضوره وصلواته"، لافتة الى انه "بنعمة الله، وبعد عشر سنوات من العمل والتفاني، نشهد اليوم تحقيق هذا المشروع. لقد اكتسب هذا اليوم، المبارك منه، جماله وروعته بفضل حضوركم الكريم".
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