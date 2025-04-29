حاصباني: سبب خروقات إسرائيل هو ضرب حزب الله ولولا سلاحه لما حصلت

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، إلى "أننا ما زلنا نرى أن لبنان في حالة حرب ووقف إطلاق النار هشّ، وبالتالي إن استنكار كل اعتداء على حدى لا يجدي نفعًا".

ورأى، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "سبب خروقات إسرائيل هو ضرب حزب الله ولولا سلاح الحزب لما حصلت الخروقات"، معتبرًا أنّ إسرائيل لا تخرق الإتفاق بهدف "السياحة".

وتعتدي إسرائيل بشكل يومي على لبنان وتحتل عدة نقاط في الجنوب، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.