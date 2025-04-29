ابي المنى استقبل رجّي وحنكش وقائد الدرك: لقيام حوار وطني جدّي ومسؤول يعالج القضايا الشائكة

شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، على "ضرورة قيام حوار وطني حقيقي جدّي ومسؤول، يعالج القضايا الشائكة التي لا تزال مقاربتها تشكّل بعض الاختلافات".

كلام أبي المنى جاء خلال استقباله في دار الطائفة في بيروت وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، حيث جرى التداول بعدد من المواضيع العامة على الساحتين اللبنانية والدولية، ولا سيما الجهود التي تبذلها الوزارة في المرحلة الحسّاسة التي يمر بها لبنان.

وأوضح أبي المنى "أننا طرحنا شعار "الشراكة الروحية والوطنية" لخلق أرضية مشتركة تؤدّي للسبل الكفيلة بمعالجة تلك القضايا وسائر المواضيع الأخرى، التي هي موضع نقاشات بين اللبنانيين".

من جهته ثمّن الوزير رجّي خلال اللقاء "دور طائفة الموحّدين الدروز في تعزيز الوحدة بين أبناء الوطن وخاصة في الجبل"، مشدّداً على "أهمية هذا الحوار، وعلى التفاهم بين جميع مكوّنات المجتمع لما فيه مصلحة لبنان، حتى نعبر معاً إلى الدولة التي نطمح اليها جميعاً، بعد أن تستعيد سيادتها على كامل أراضيها".

وقال الوزير رجّي بعد الزيارة: "تشرّفت اليوم بزيارة شيخ العقل لطائفة الموحدين، وكانت الزيارة مثمرة جدا، حيث تحدثنا بالوضع في لبنان والمنطقة بشكل اجمالي، كما تحدثنا على ضرورة المحافظة على وحدتنا الوطنية وتحديداً في الجبل، وكنّا متّفقين على كل المواضيع التي اثرناها".

إلى ذلك، استقبل شيخ العقل عضو كتلة حزب "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش الذي نقل لشيخ العقل خلال اللقاء تحيات رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وتثمينه "الدور الجامع التي تتمتع به دار الموحدين الدروز وشيخ العقل"، كما جرى التداول بقضايا وطنية عامة وتلك المتعلقة بتحصين منطقة الجبل، والمبادرة التي طرحها حزب الكتائب على مستوى الحوار الوطني، لبناء الوطن وقيام الدولة.

وبعد اللقاء قال النائب حنكش: "تشرّفنا اليوم بزيارة شيخ العقل كوفد من أعضاء المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية، حرصا منّا على سماع صوت الحكمة في هذه الأيام الصعبة التي نمرّ بها، والفرصة الكبيرة التي نملكها في لبنان، لبناء بلد جديد على أسس جديدة وبأن يكون الكل مطمئناً على لبنان الجديد. وكذلك في أن يكون حزب الكتائب يقوم بدوره كما كان تاريخيا، عبر مدّ الجسور بين الجميع لكي يكونوا حريصين في الحفاظ على التعددية بالبلد ومحميّين من الدولة اللبنانية فقط، وان نتفاعل إيجابيا في كل المناطق، في ضوء التحضير لانتخابات بلدية حماسية او بالنسبة للاستحقاقات المقبلة".

واستقبل ابي المنى قائد الدرك العميد جان عوّاد، الذي اطلعه على الأوضاع الأمنية العامة والجهود التي تبذلها قيادة قوى الامن الداخلي، للحفاظ على الاستقرار العام في البلاد.

ومن زوّار شيخ العقل عضو المجلس العسكري في وزارة الدفاع اللواء يوسف حداد.

وعقد سماحة شيخ العقل اجتماعا للجنة الأوقاف في المجلس المذهبي.