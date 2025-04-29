وزير الاتصالات عرض مع سفيرة سويسرا في سبل تعزيز التّعاون

استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، وعرض معها للعلاقات الثّنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التّعاون في قطاع الاتّصالات.

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