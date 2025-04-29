سموتريتش: الحرب ستنتهي عندما تكون سوريا قد تفككت وحزب الله تلقى ضربة قاسية وإيران باتت بلا تهديد نووي

اشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش٬ الى ان "الحرب ستنتهي عندما تكون سوريا قد تفككت، وحزب الله تلقى ضربة قاسية، وإيران باتت بلا تهديد نووي، وغزة مطهرة من "حماس"٬ ومئات الآلاف من سكان غزة في طريقهم إلى دول أخرى، والاسرى قد عادوا، بعضهم إلى منازلهم، وآخرون إلى قبورهم في أرض إسرائيل، ودولة إسرائيل ستخرج من هذه المرحلة أقوى وأكثر ازدهارا".

وشدد على أنه "فيما يتعلق بإبادة العدو، يجب ألا يكون هناك خلاف. فنحن نقترب من لحظات مصيرية"، موضحا أن "هذه ليست أهداف حكومة معينة، بل أهداف تحظى بإجماع شعبي لدى أمة تواقة للحياة. إنها الصورة الختامية لمعركة فرضت علينا، وهي نداء الساعة في مواجهة عدو وحشي، وهي وصية مئات بل وآلاف من مقاتلينا. لم تخرجوا إلى المعركة عبثا، بل خرجتم دفاعا عن دولة إسرائيل، وعن إعادة إخوتنا وأخواتنا من الأسر، وخضتم معركة النهضة التي لم تتوقف يومًا".