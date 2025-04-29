رويترز: الصين تعلق الرسوم الجمركية على واردات الإيثان الأميركية

ذكر مصدران مطلعان لـ "رويترز" إن الصين علقت اليوم الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة على واردات الإيثان من الولايات المتحدة الاميركية والتي فرضتها في وقت سابق من الشهر الجاري.

ومن شأن هذه الخطوة تخفيف الضغوط على الشركات الصينية التي تستورد الإيثان الأميركي لإنتاج البتروكيماويات، فضلا عن توفير منفذ للغاز الطبيعي المسال، وهو منتج ثانوي لإنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة.