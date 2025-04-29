إعلام يمني: 6 غارات أميركية على محافظة الجوف

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، بأنّ الجيش الأميركي شنّ 6 غارات على مديرية برط العنان في محافظة الجوف.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الأميركي شنّ غارات على اليمن ردًا على عمليات حركة "أنصار الله" في البحر الأحمر وضد إسرائيل دعمًا لقطاع غزة، كما تستهدف الحركة السفن الأميركية بعد استئناف غاراتها على اليمن.
وسبق وأن شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّه "سيتم القضاء على الحوثيين تمامًا"، بينما تؤكد الحركة أنّها لن تتراجع عن موقفها المساند لغزة وعملياتها العسكرية ضد إسرائيل.
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