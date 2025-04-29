وفد قضائي فرنسي التقى الحجار والبيطار وبحث معهما في تبادل المعلومات حول قضية انفجار مرفأ بيروت

التقى وفد قضائي فرنسي، النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ثم عقد اجتماعًا مطولًا مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتركز البحث على تبادل المعلومات حول هذه القضية.

وفيما لم يسلم الوفد، الجانب اللبناني التقرير الفني الفرنسي، من المقرر أن يجتمع غدًا مع القاضي البيطار في جلسة ثانية لاستكمال البحث في هذا الملفّ، على أن يلتقي كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل عادل نصار على أن يغادر بيروت يوم الخميس عائدا إلى فرنسا، وفق ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".