شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا حمود الحناوي: نعمل على وأد الفتنة ونشر السلم الأهلي بالبلاد

شدد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا حمود الحناوي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" تعليقًا على الاشتباكات الأخيرة في جرمانا، على "أنّنا نعمل على وأد الفتنة ونشر السلم الأهلي في سوريا"، مضيفًا "نقول لأهلنا في جرمانا إن الأعمال التي تسبب سفك الدماء لا تجوز".

ولفتت إلى "أننا نستنكر الأعمال المؤسفة من جميع الجهات"، مؤكدًا أنّ "وأد الفتنة ممكن بالتنسيق مع الدولة السورية".

وكشفت الحناوي "أننا عقدنا اجتماعا في السويداء مع أطياف الشعب ودعونا لوأد الفتنة وتحدثت مع فاعليات جرمانا لتهدئة الأوضاع ووأد الفتنة".

وأوضح أنّ "ما جرى في جرمانا بني على اتهامات غير حقيقية ولا نقبل التجرؤ على مقام الرسول الكريم".

وكان قد أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأنّ "اشتباكات عنيفة استُخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، اندلعت في مدينة ​جرمانا​ بريف دمشق، بين مسلّحين اقتحموا أحياء في المدينة وآخرين في المدينة ذاتها، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لشخص من طائفة الموحّدين الدّروز، خلق حالةً من الاحتقان الشّعبي وحملة تحريض طائفي عارمة شهدتها الشّوارع في محافظات سوريّة عدّة".