افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان المدعو "ع. ز" اقدم على اطلاق النار على شقيقه "حسن ز" في بلدتهما الكنيسة فارداه على الفور، ولم تعرف اسباب الجريمة بعد.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مقتل مواطن على يد شقيقه في بلدة الكنيسة البقاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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