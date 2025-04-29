شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب تستعرض قرار الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى بشأن حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، خلال اجتماعها القرار الصادر من الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والدور البارز والمؤثر لوفد مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفىي جبالي رئيس مجلس النواب، في تبني القرار الصادر من الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع، والذي يمثل هذا القرار التاريخي سابقة على لىساحة الاتحاد البرلماني الدولي، حيث جاءت ثمرة لجهود الوفد المصري، والتي حظيت بإشادة الوفد الفلسطيني والعديد من الوفود المشاركة، فعلى مدار سنوات مضت فشلت محاولات متكررة لتمرير قرار مماثل، وقد لاقت بنود هذا القرار مقاومة كبيرة، غير أن الحضور المصري الفاعل والمؤثر بقوة أسهم فى حشد الدعم اللازم لصدور هذا القرار التاريخي.

وأشار النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي اعتمدت في دورتها الـ150 قراراً بالإجماع يؤكد دعمها لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مستندة إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشار سيادته أن الجمعية أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار الاحتلال بتوسيع المستوطنات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة وقف تجاوزات وانتهاكات الاحتلال المستمرة التي تمارسها إسرائيل في فلسطين وهو ما يتسق مع ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك القرارات والبيانات الصادرة من الاتحاد البرلماني الدولي، بشأن ممارسات الاحتلال والتيله انعكاسات عالمية تهدد الأمن والسلم الدوليين، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما أكد سيادته على حماية المدنيين خاصة الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وأدان استخدام التجويع كوسيلة حرب.