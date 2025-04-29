شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب مهنئا الرئيس السيسي بعيد العمال: ما تحقق من إنجازات معجزة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعيد العمال.



وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة، لرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، قائلا: "يسعدني بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أن أتوجه إليكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.

وتابع جبالي: "بهذه المناسبة أؤكد لسيادتكم أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، في ظل ظروف صعبة تواجهها مصر والعالم، هي معجزة تنموية بأي مقياس اقتصادي، شارك في صناعتها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء وتنمية جمهوريتنا الجديدة، وتلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في العيش الكريم.

واستكمل جبالي: "أعرب لكم عن كل الشكر والعرفان، لما تقدمونه على الدوام من اهتمام كبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج، والدعم الكامل لعمال مصر، والارتقاء أوضاعهم، وكل عام وبلادنا قوية عظيمة بسواعد أبنائها المخلصين.