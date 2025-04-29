الترك ترأست اجتماعا لمجلس الامن الفرعي تحضيرا للانتخابات البلدية والاختيارية

ترأست محافظ النبطية هويدا الترك اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في مكتبها في السراي الحكومي ووضعت الحاضرين بأجواء التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري بتاريخ 24/5/2024، وببعض مقررات مجلس الأمن المركزي ذات الصلة بالمجتمعين، ومن ثم تم طرح المواضيع ذات الصلة بالتحضيرات للعملية الانتخابية وتم الاتفاق على "إنشاء غرفة عمليات على مستوى محافظة النبطية ينحصر عملها بالانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري بتاريخ 24/5/2025 والسهر على سلامتها. تفعيل التنسيق بين إدارة المحافظة والاجهزة الأمنية فيما يتعلق بكل ما قد يؤثر على سلامة الانتخابات البلدية والاختيارية. التاكيد على تأمين سلامة ونزاهة عملية الترشح وحياد وشفافيةالعاملين في متابعة العملية الانتخابية في كافة الإدارات التابعة للمحافظة تحت طائلة المساءلة القانونية. كما التركيز على تأمين مواكبة أمنية من قبل قوى الأمن الداخلي وبالتنسيق مع الجيش اللبناني لرؤساء الاقلام والكتبة وبخاصة في المناطق الحدودية وفي المراكز التي تم التوافق على نقلها إلى خارج القضاء. بالإضافة الى الحفاظ على سلامة مراكز الاقتراع ومحيطها، وتكثيف عديد عناصر الأجهزة الأمنية في كل المراكز التي تستقبل أكثر من بلدة، وسيتم إصدار تعميم للبلديات والاتحادات البلدية للتنسيق مع قوى الأمن الداخلي".

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