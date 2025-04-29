وزير الصناعة بحث مع رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني في فتح أسواق للصناعات اللبنانية في روسيا

زار رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني "روسليفان" محمد ناصرالدين، وزير الصناعة جو عيسى الخوري في مكتبه بالوزارة، وشكره على "الجهود التي يقوم بها من أجل تطوير عمل الوزارة لخدمة الانتاج المحلي وتعزيز دور لبنان الصناعي في العالم".

وبحسب بيان عن ناصرالدين، فقد جرى البحث في "كيفية التعاون لفتح أسواق جديدة للصناعات اللبنانية في روسيا الاتحادية"، حيث أبدى ناصرالدين استعداده "بالمساعدة في وضع جمعية الصناعيين، والصناعات اللبنانية على لائحة المعارض التي تقام في روسيا".

كما قدم رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني لوزير الصناعة شرحًا حول مهام اللجنة الحكومية المشتركة التي كانت أنشأت بين لبنان وروسيا، والتي تضم أعضاء من القطاعين الرسمي والخاص ومن غرفة التجارة والصناعة، وعن اهمية الدور الذي كانت تلعبه، متمنيا إعادة تفعيلها، علمًا أن الاجتماعات قد توقفت في العام 2019.

الى ذلك جدد ناصرالدين تمنيه على الوزير الخوري "المساعدة في إيلاء عودة الرحلات الروسية المباشرة من والى بيروت اهتماما خاصا والمساهمة في ايجاد الحلول لما لها من تأثير مباشر على الجالية اللبنانية -الروسية طلابًا وزائرين وكذلك على رجالات الاعمال".