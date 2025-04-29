بلدية كفرشيما نفت ما أوردته إحدى وسائل الإعلام: لا وجود لأيّة مستودعات لحزب الله في البلدة

نفت بلدية كفرشيما، في بيان، نفيًا قاطعًا ما أوردته إحدى الوسائل الإعلامية نقلًا عن مصادر أميركية حول دخول الجيش اللبناني إلى مستودعات تابعة لـ"حزب الله" في كفرشيما، موضحة أنّه لا وجود لأية مستودعات للحزب فيها، حتى يدخل الجيش إليها.

وطلبت البلدية من وسائل الإعلام "توخّي الدقة والحذر والتأكد من الأخبار التي تنشرها وخصوصا الأخبار التي من شأنها إثارة الهلع في نفوس المواطنين والتي لا صحة لها على الإطلاق، فاقتضى التوضيح".