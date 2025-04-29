رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يزور أبوظبي غدًا لمدة يومين بدعوة من رئيس الإمارات

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون يقوم بزيارة رسمية إلى أبوظبي غدًا، وذلك بدعوة من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وتستمر الزيارة لمدة يومين يجري خلالها الرئيس عون محادثات مع رئيس الإمارات وعدد من المسؤولين فيها.