أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون يقوم بزيارة رسمية إلى أبوظبي غدًا، وذلك بدعوة من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.
وتستمر الزيارة لمدة يومين يجري خلالها الرئيس عون محادثات مع رئيس الإمارات وعدد من المسؤولين فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يزور أبوظبي غدًا لمدة يومين بدعوة من رئيس الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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