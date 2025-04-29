إعلان لائحة "كفردبيان بالأعالي": للنهوض بالبلدة وتعزيز موقعها

تشكّلت لائحة "كفردبيان بالأعالي" من عائلات البلدة، واضعة في صفوفها "مزيجًا من الشباب والخبرات"، مع التزام واضح لتنفيذ "خطة ورؤية صريحة لكل عضو بحسب اختصاصه، بهدف النهوض بالبلدة وتعزيز موقعها في الأعالي"، وفق بيان من اللائحة.

وضمت اللائحة المرشح لرئاسة المجلس البلدي حبيب منصور زغيب، نائب الرئيس وهيب يوسف عقيقي، فيليب حبيب بطيش، بسام رامح سلامة، رامز جان مهنا، شربل يوسف بطيش، وليد قيصر بعينو، طارق الياس زغيب، جورج ايلي سلامة، ايلي جوزيف زغيب، زينة بيار عقيقي، رواد يوسف سلامة، الياس أفرام عقيقي، وهيب يوسف عقيقي، طوبيا يوسف صقر.

واتخذت اللائحة "رمز السهم وله معاني نهوض كفردبيان، طريق واضح ورؤية مستقيمة نحو الأمام، تدرّج قمم الجبال المحيطة بالبلدة، الألوان المختلفة ترمز إلى تنوّع اللائحة، الألوان هي الوان شبابية ترمز إلى الحضور الشبابي اللافت في اللائحة".

==== ج.س