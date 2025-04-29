كنعان استقبل لائحة "صار وقتا" في الجديدة - البوشرية - السد: للقيام بما هو مناسب وجيّد للمنطقة

أشار رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، خلال استقباله في جديدة المتن لائحة "صار وقتا" في الجديدة - البوشرية - السد برئاسة أوغست باخوس، إلى "أننا نوجه لكم التحية على مبادرتكم لتحمّل مسؤولية منطقتكم وضيعتنا. صار الوقت أن نتحرّك وأن نقوم بما هو مناسب وجيّد لهذه المنطقة بمعزل عن الصراعات "والطوشة" التي اعتدنا عليها في زمن الانتخابات".

ولفت إلى أنّه "هناك هدف واحد يطالبكم أهالي المنطقة به، وأنا واحد منهم، وهو وضع كل شيء على جنب، من أحقاد أو رواسب جراء السياسة والصراعات العائلية أو الحزبية أو الشخصية، وأن ينصب الجهد على القيام بمنطقتنا وحاجاتنا. فكلكم وجوه خيرة شبابية ومن اصحاب الخبرة، وآتون للعمل".

وأضاف كنعان: "نحن والعائلات والمرجعيات الحزبية والأهلية التي تدعم خياركم هو دعم لخير المنطقة، والعمل مطلوب منكم أنتم، لمصلحة البلدة، بنفس جديد يتعطّش اليه أهالي المنطقة. فكل من يؤيّد اللائحة يتأمل منكم خيراً ويريد نتائج جيّدة. وفقكم الله لخوض المعركة بروح رياضية واخلاق عالية، كما اعتدنا، من دون مهاترات، وسنبارك لكم بإذن الله يوم الأحد. فوراءكم كتل اساسية، وستكونون كثر بمحبة الناس والوعي الموجود في المنطقة لتحمّل المسؤولية".

وختم كلامه بكلمة لباخوس قال فيها: "لا ينقصك شيء، لا من ناحية الخبرة ولا العائلة ولا الثقافة ولا الرغبة التي عبّرت عنها للعمل في السنوات السابقة. ونأمل أن تكونوا يداً واحدة لأن قوتكم بوحدتكم، وأن تكونوا كلمة واحدة لمصلحة الجديدة البوشرية السد مع مخاتيرنا الأعزاء، ليبدأ العمل من الإثنين المقبل إذا كانت هذه إرادة أهلنا في لمنطقة".

ثم كانت كلمة لباخوس قال فيها: "لائحتنا متجانسة ومتماسكة، من فريق عمل يعرف حاجات المنطقة ويريد العمل لمصلحة أهلها وناسها".

وتابع: "متنبهون كثيراً للائحة الجانب الثاني غير المكتملة، والمتحالفة مع فرقاء معروفين بتاريخهم البلدي من انحلال المجالس البلدية واللجوء الى اساليب ملتوية للوصول. ويسمون بوقاحة لائحتهم "بالشفافية"، فمن لم يكن شفافاً بحياته، لن يكون كذلك اليوم. وأهالي المنطقة لا يمكن الضحك عليهم".