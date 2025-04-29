اتحاد شباب العمال يواصل زياراته للأحزاب لتعزيز الوعى السياسى وتمكين الشباب

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يواصل الاتحاد العام لشباب العمال برئاسة عبد العزيز سمير سلسلة زياراته الميدانية إلى الأحزاب السياسية، حيث كانت خامس هذه الزيارات إلى حزب العدل في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب العامل، ومد جسور التواصل الفعال بينهم وبين مختلف الكيانات السياسية المؤثرة في البلاد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات المستمرة من وزارة الشباب والرياضة لدعم برامج التمكين السياسي للشباب المصري.

استقبل حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب، وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد العام لشباب العمال برئاسة الأستاذ عبد العزيز سمير.

وقد جاءت هذه الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الاتحاد مع مختلف الأحزاب السياسية بهدف تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب العامل ومد جسور التواصل الفعال بينهم وبين مختلف الكيانات السياسية المؤثرة في البلاد.

وخلال اللقاء الذي سادته أجواء إيجابية ومثمرة، أكد النائب عبد المنعم إمام على أهمية الدور الحيوي للشباب العامل في بناء مستقبل مصر، مشيدًا بجهود الاتحاد العام لشباب العمال في رعاية هذه الفئة الهامة وتنمية وعيها السياسي.

وقد جرى نقاش معمق حول سبل تعزيز مشاركة الشباب العامل في الحياة السياسية، والتحديات التي تواجههم، وآليات تذليل العقبات أمام انخراطهم الفاعل في صنع القرار.

من جانبه، أوضح عبد العزيز سمير أن هذه الزيارات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الاتحاد الرامية إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع الأحزاب السياسية، وتبادل الرؤى حول القضايا الوطنية التي تهم الشباب العامل بشكل خاص والمجتمع المصري بشكل عام.

وأكد على حرص الاتحاد على تمكين الشباب وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للمشاركة بفاعلية في الحياة العامة.

وقد اتفق الطرفان على أهمية استمرار الحوار والتنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة تهدف إلى رفع مستوى الوعي السياسي لدى الشباب العامل وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل الوطن.

وتعكس هذه الزيارة حرص حزب العدل على التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وإيمانه بأهمية الاستماع إلى الشباب العامل ودمجهم في العمل السياسي والمجتمعي، كما تؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد العام لشباب العمال في تمكين هذه الشريحة الهامة من أبناء الوطن.