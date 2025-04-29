شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على محضر مناقشات حول منحه كورية لمشروع مركز التراث الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، لتقديم منحة كورية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لصالح "، مشروع مركز التراث الرقمي في محافظة القاهرة.

ويهدف المشروع الذي ينفذ خلال الفترة من 2023 إلى 2027، إلى إنشاء مركز متكامل ومستودع رقمي يوثق البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، بما يتيح حفظها وتوفيرها للجمهور محليًا وعالميًا.

وتؤكد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن مشروع مركز التراث الرقمي في القاهرة يتسق مع رؤية مصر 2030، وهي استراتيجية التحول الرقمي لبناء مجتمع مصر الرقمي حيث أصبح التراث الثقافي الرقمي جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية التي يجب ان تصل إلى الأجيال القادمة، في سياقها وبكل ما تحتويه كما ، يعد وسيلة لتعزيز لغة الحوار والتقدير المتبادل بين الثقافات المختلفة ، كما أن جمع البيانات الرقمية المتعلقة بالآثار المصرية وتوثيقها يسمح بالحفاظ عليها والوصول إليها والترويج لها عالميًا واتاحتها من خلال المواد الرقمية، كما أن مركز التراث الرقمى سيكون حصناً منيعاً ضد فقدان أو نسيان هذا التراث من خلال التوثيق الدقيق لتفاصيل القطع الأثرية والمعالم التاريخية، كما يعزز التوثيق الرقمي من جهود الترميم والصيانة، ويتيح للجمهور التفاعل التاريخ الثقافي بطريقة مبتكرة ومستدامة.