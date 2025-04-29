انفجار الميناء بإيران.. ارتفاع عدد القتلى والإصابات والكشف عن سببه!

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الحكومة الإيرانية، صباح اليوم الأحد، 27 إبريل 2025، ارتفاع حصيلة الانفجار الضخم، الذي وقع يوم أمس السبت، في ميناء الشهيد رجائي في جنوب إيران، إلى 18 قتيلا على الأقل، وإصابة 1139 بجروح.

وذكر التلفزيون الايراني الرسمي، أنه تمت السيطرة على الحريق، لكن لم يخمد بعد"، فيما يتصاعد دخان كثيف أسود من ورائه.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، صرح المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات، أن "سبب الانفجار كان التخزين غير الآمن للمواد الكيميائية داخل الحاويات".

فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مصدر مقرب من الحرس الثوري الإيراني قوله، إن انفجار ميناء رجائي قد يكون بسبب مادة بيركلورات الصوديوم، مشيرًا إلى أنه مكون رئيسي في الوقود الصلب المستخدم بالصواريخ.

المصدر : وكالات - وفا