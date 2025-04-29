مقتل 22 شخصاً وإصابة 3 في حريق بمطعم بالصين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) إن حريقاً شب في مطعم بشمال شرق الصين مما أودى بحياة 22 شخصاً وأصاب ثلاثة آخرين اليوم الثلاثاء، دون ذكر تفاصيل عن سبب الحريق.

وذكر التقرير أن الحريق اندلع في الساعة 12:25 ظهراً بالتوقيت المحلي (0425 بتوقيت جرينتش) في مطعم بمنطقة سكنية في مدينة لياويانغ بإقليم لياونينغ.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ الحريق بأنه "درس مؤلم للغاية" وحث المسؤولين المحليين على تحديد سببه سريعاً ومعالجة المصابين ومحاسبة المسؤولين عنه.