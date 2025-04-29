شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. حريق بمطعم يسبب مقتل 22 شخصًا وإصابة 3 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصينية مقتل 22 شخصا وإصابة 3 آخرين جراء اندلاع حريق في مطعم بمقاطعة لياونينج شمالي الصين.ولم يتم الإعلان عن سبب الحريق الذي اندلع بعد الظهر بقليل، لكن صورا من موقع الحادث أظهرت ألسنة لهب ضخمة تتصاعد من نوافذ وأبواب المبنى المكون من طابقين، أو ثلاثة.وتقع الحوادث الصناعية في الصين بشكل متكرر، وغالبا ما تكون نتيجة لتجاهل العاملين لإجراءات السلامة.