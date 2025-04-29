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الصين.. حريق بمطعم يسبب مقتل 22 شخصًا وإصابة 3 آخرين

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تايبيه - أ ب 0 تبليغ

  • الصين.. حريق بمطعم يسبب مقتل 22 شخصًا وإصابة 3 آخرين 1/2
  • الصين.. حريق بمطعم يسبب مقتل 22 شخصًا وإصابة 3 آخرين 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصينية مقتل 22 شخصا وإصابة 3 آخرين جراء اندلاع حريق في مطعم بمقاطعة لياونينج شمالي الصين.
ولم يتم الإعلان عن سبب الحريق الذي اندلع بعد الظهر بقليل، لكن صورا من موقع الحادث أظهرت ألسنة لهب ضخمة تتصاعد من نوافذ وأبواب المبنى المكون من طابقين، أو ثلاثة.
وتقع الحوادث الصناعية في الصين بشكل متكرر، وغالبا ما تكون نتيجة لتجاهل العاملين لإجراءات السلامة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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