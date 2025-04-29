شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الميزانية.. إضراب شامل في بلجيكا يصيب الرحلات الجوية بالشلل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مطار بروكسل أنه لن يشهد إقلاع أي رحلات جوية، اليوم الثلاثاء، وأنه سيتم إلغاء نصف الرحلات القادمة بسبب قيام النقابات العمالية البلجيكية بإضرابات واسعة النطاق.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا"، بأن نحو 120 رحلة فقط من أصل 240 رحلة قادمة ستتمكن من الهبوط في المطار.

وألغى مطار شارلروا، ثاني مطار رئيسي في بلجيكا وتستخدمه بشكل أساسي شركات الطيران منخفض التكلفة، جميع الرحلات القادمة والمغادرة.

ودعت النقابات العمالية الاشتراكية والمسيحية إلى الإضرابات احتجاجًا على إجراءات الميزانية التي خططت لها الحكومة اليمينية في بلجيكا. خدمات عامة

أعلنت حكومة رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، عن إصلاحات للمعاشات التقاعدية، وحدود زمنية لإعانات البطالة وتخفيضات في الميزانية في الخدمات العامة.

وأفادت عدة وسائل إعلام بلجيكية، بأنه إضافة إلى السفر الجوي، فإن عمليات السفر بالقطارات ووسائل النقل العام المحلية تأثرت أيضا بالإضرابات.

ومن المتوقع أيضا أن تتأثر عمليات جمع النفايات والخدمات البريدية والمستشفيات العامة. حركة المرور البحرية

قالت صحيفة لو سوار اليومية، إن حركة المرور البحرية إلى ميناء أنتويرب تأثرت كذلك منذ مساء أمس الاثنين.

وأفادت "بلجا" ، بأن من المقرر تنظيم مسيرات في العاصمة بروكسل وعدة مدن أخرى من بينها أنتويرب وجنت ولييج.

ومن المقرر أن يعرض نائب رئيس الوزراء ووزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيجيم خطط موازنة عام 2025 في البرلمان بعد ظهر اليوم الثلاثاء.