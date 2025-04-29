شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلن إسقاط طائرة تجسس مسيرة هندية في كشمير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الباكستاني إسقاط طائرة تجسس مسيرة هندية على طول الحدود المتنازع عليها في منطقة كشمير، وسط تصاعد التوترات إثر هجمات المسلحين الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل 26 شخصًا.

وقال التلفزيون الباكستاني، نقلا عن مصادر أمنية لم يفصح عن هويتها، اليوم الثلاثاء، إن الطائرة المسيرة اخترقت ما يسمى بـ "خط السيطرة" في كشمير، وهي منطقة تقع في شمال البلاد وتطالب كل من باكستان والهند بالسيادة عليها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وأسقط الجانبان طائرات مسيرة صغيرة في السابق، لأنها تستخدم غالبا لأغراض المراقبة على طول الحدود، لكن هذا التقرير يأتي في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الجانبين بشكل متسارع. وحذر مسؤول عسكري بارز في باكستان، قبل عدة ساعات، من احتمال اندلاع حرب مع الهند، لكنه قال إنه من الممكن تجنبها.

ووصف وزير الدفاع خواجة محمد آصف، في تعليقات لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، الأيام القليلة المقبلة بأنها حاسمة. وقال آصف، للقناة الإخبارية الباكستانية، "إذا كان لا بد من حدوث شيء ما، فسيكون ذلك خلال يومين أو ثلاثة أيام"، مضيفًا أن "هناك تهديدا مباشرا".

وأضاف آصف أن الصين والمملكة العربية وأسقط الجانبان طائرات مسيرة صغيرة في السابق، لأنها تستخدم غالبا لأغراض المراقبة على طول الحدود، لكن هذا التقرير يأتي في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الجانبين بشكل متسارع. وحذر مسؤول عسكري بارز في باكستان، قبل عدة ساعات، من احتمال اندلاع حرب مع الهند، لكنه قال إنه من الممكن تجنبها.ووصف وزير الدفاع خواجة محمد آصف، في تعليقات لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، الأيام القليلة المقبلة بأنها حاسمة. وقال آصف، للقناة الإخبارية الباكستانية، "إذا كان لا بد من حدوث شيء ما، فسيكون ذلك خلال يومين أو ثلاثة أيام"، مضيفًا أن "هناك تهديدا مباشرا".وأضاف آصف أن الصين والمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى تعمل على منع اندلاع الصراع. ولم يصدر الجيش الهندي أي تعليق على الفور.

إسقاط متبادل للمسيرات