شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوجه برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال، جاء نصها كالتالي:



فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، وبعد..

يشرفنى أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس بأصدق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، تلك الذكرى المجيدة التي تخلد كفاح عمال مصر الشرفاء في جميع مواقع العمل والإنتاج، الذين يبذلون الجهد والعرق، من أجل رفعة مصر، وتعزيز نهضتها الشاملة، مؤمنين بأن العمل الجاد والمخلص هو السبيل لتحقيق الخير والرخاء لمصرنا الحبيبة.

وبهذه المناسبة أسمحوا لي أن أثمن جهود فخامتكم للارتقاء بظروف عمال مصر وتحسين مستوى معيشتهم وكفالة حقوقهم المشروعة، باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية.

حفظ الله مصرنا العزيزة آمنة مطمئنة، وكلل جهود فخامتكم الحكيمة بالتوفيق والنجاح.

وكل عام وفخامتكم بخير.