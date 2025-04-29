شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعية إدارة الأعمال العربية يبحثان سُبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استضاف مقر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من جمعية إدارة الأعمال العربية العريقة، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الجهود التنموية في مصر.

وقد شهد الاجتماع حضور كل من السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، و حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، بالإضافة إلى الدكتور محمد العبادي، رئيس مجلس إدارة جمعية إدارة الأعمال العربية، و الوزير أحمد ذكي بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور عبدالوهاب شرقاوي علي، المدير العام التنفيذي للجمعية.

خلال اللقاء، قدم وفد جمعية إدارة الأعمال العربية عرضًا تفصيليًا حول أنشطة الجمعية وبرامجها المتنوعة في مجالات الإدارة والتنمية، واستعرضوا خبراتهم الطويلة وإمكانياتهم التي يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

من جانبهم، استعرض ممثلو التحالف الوطني الأهداف الاستراتيجية للتحالف والمبادرات التنموية التي يطلقها في مختلف القطاعات، مؤكدين على أهمية تضافر الجهود مع المؤسسات والكيانات ذات الخبرة والكفاءة مثل جمعية إدارة الأعمال العربية العريقة لتحقيق أقصى استفادة للمجتمع المصري.

وقد ساد الاجتماع جو من التفاهم الإيجابي والرغبة المشتركة في إيجاد آليات فعالة للتعاون المستقبلي، حيث تم الاتفاق على دراسة المجالات ذات الاهتمام المشترك وتحديد المشروعات والمبادرات التي يمكن أن يتم تنفيذها بشكل مشترك لخدمة أهداف التنمية المستدامة في مصر.

