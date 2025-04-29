شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يناقش اتفاقيين للتعاون مع كوريا الجنوبية لدعم التراث الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، مناقشة اتفاقيتين للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا، في مجال حفظ التراث الثقافي والتنمية السياحية، وذلك في ضوء تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب.

واستعرض النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الإعلام والثقافة، تفاصيل قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، لتقديم منحة كورية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لصالح "، مشروع مركز التراث الرقمي في محافظة القاهرة.

وقال "مصطفى" إن المشروع، الذي ينفذ أيضًا خلال الفترة من 2023 إلى 2027، يهدف إلى إنشاء مركز متكامل ومستودع رقمي يوثق البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، بما يتيح حفظها وتوفيرها للجمهور محليًا وعالميًا. وأشارت اللجنة إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعزز من الهوية الثقافية ويسهم في الحفاظ على الموروث الحضاري للأجيال القادمة.

كما لفت "مصطفي" إلي تفاصيل قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، والذي يتضمن تقديم منحة كورية بقيمة 7.7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر"، ويهدف المشروع إلي ترميم صرح معبد الراميسيوم، وتحسين موارد السياحة الثقافية، وتزويد متحف الأقصر بتقنيات حديثة، وتنمية قدرات الكوادر العاملة في مجال حفظ التراث، وذلك خلال فترة تمتد لخمس سنوات من 2023 إلى 2027.

وأكد نادر مصطفي، أن الاتفاقيتين تمثلان استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر الثقافي، وتدعم رؤية الدولة في صون تراثها الغني وتعزيز قدراتها السياحية والتكنولوجية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.