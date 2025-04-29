شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية: التشريع الجديد انجاز تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالإنجاز التاريخي.

وقال الطماوى، خلال كلمته بالجلسة العامة، هذه جلسة تاريخية تسجل ما قام به مجلس النواب من انجازات تاريخية غير مسبوقة، وهذه الانجازات التارخية تحقق لصالح مصر والمصريين في عهد الرئيس البطل عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

ووجه، الطماوى، الشكر لرئيس المجلس والنواب وكافة الجهات والأشخاص الذين شاركون في صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موجها الشكر لمن كان سببا في وجود مؤسسات الدولة وهما أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين قدموا الكثير لتحقيق الأمن والأمان".

ووجه الشكر للمستشار الذي لم يبخل بالوقت محمد عبد العليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية، والشكر لوزير العدل علي ما بذله من جهد، كما وجه الشكر للمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والشكر إلي أن الدكتور مصطفي مدبولي الذي يؤكد التواصل والتعاون مع مجلس النواب".

وتابع:" مجلس النواب لم يصم آذانه عن أى مقترحات بشأن هذا المشروع سواء من المؤيدين والمعارضين واستمع للجميع سعيا لاستعياب بأن الحوار وحده يحقق المأمول، كما أن مجلس النواب ارتقي فوق كل التفاصيل ونظر إلي المشهد بشمولية" مضيفا :" نكتب تاريخيا ونصع حاضرا لمصر وتحيا مصر".