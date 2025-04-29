الأمير وليام وكيت يحتفلان بذكرى زواجهما في اسكتلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوجه الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت إلى جزيرة ريفية خلابة في اسكتلندا اليوم الثلاثاء في أهم رحلة يقومان بها سويا هذا العام للاحتفال بالذكرى 14 لزواجهما.

تزوج وليام، وريث عرش بريطانيا، من كيت ميدلتون في 29 أبريل 2011 في كنيسة وستمنستر في حفل تابعه الملايين حول العالم.

والتقيا قبل زواجهما بعشر سنوات حين كانا طالبين في جامعة سانت أندروز على الساحل الشرقي لاسكتلندا.

وبدلا من الاحتفال بذكرى زواجهما في المنزل، سيعود الأمير وأميرة ويلز إلى اسكتلندا لقضاء يومين في جزيرتي مال وأيونا، وهما جزء من أرخبيل هيبريدس قبالة الساحل الغربي لاسكتلندا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنهما سيقيمان في كوخ صغير معزول في جزيرة مال، المشهورة بمناظرها الطبيعية الخلابة.

والرحلة نزهة علنية مشتركة نادرة للزوجين منذ أن خضعت كيت للعلاج من السرطان الذي تتعافى منه حاليا. ولديهما ثلاثة أطفال هم جورج البالغ 11 عاماً وشارلوت البالغة تسعة أعوام وولويس البالغ سبعة أعوام.