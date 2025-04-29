السعودية تُشدد عقوبات مخالفي تعليمات الحج 1446هـ: غرامات تصل إلى 100 ألف ريال وترحيل فوري

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن تطبيق عقوبات مالية مشددة بحق المخالفين لتعليمات الحج لعام 1446هـ، والأشخاص الذين يسهلون ارتكاب هذه المخالفات، وذلك استثناءً للقادمين بتأشيرة الحج فقط.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، والحفاظ على أمنهم وتمكينهم من أداء مناسكهم في يسر وطمأنينة.

وشملت العقوبات فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال على كل من:

- يُضبط دون تصريح وهو يحاول أداء مناسك الحج.

- من يحمل تأشيرات زيارة أو أنواع تأشيرات أخرى ويحاول دخول مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو الإقامة فيها بداية من 1 ذو القعدة وحتى نهاية موسم الحج.

كما نص القرار على معاقبة من يتورط بإصدار أو تقديم طلبات إصدار تصاريح حج وهمية، أو يساعد في ذلك بأي شكل، بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال لكل حالة، مع تعدد العقوبات بتعدد الأشخاص الذين تم ارتكاب المخالفة لصالحهم.

وشددت الوزارة على ترحيل المخالفين للحج من غير المقيمين بصورة نظامية، ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وتضمنت التعليمات طلبًا من المحكمة المختصة بمصادرة وسائل النقل البري المستخدمة في نقل المخالفين، عند إثبات تورط أصحابها أو سائقيها.

وأكدت وزارة الداخلية أن قرارات العقوبات نافذة فورًا، ويحق لوزارة الداخلية إصدار أو إلغاء أو تعديل هذه العقوبات خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلانها، إضافة إلى حقها في تطبيق الغرامات على المخالفين غير النظاميين.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة، وأهابت بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال بالرقم (911) في منطقة مكة المكرمة.



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