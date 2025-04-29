تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممثلة بالوزير كمال شحادة، والمجتمع اللبناني للإنترنت "isol" ممثلة بالمحامي شربل شبير، وجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان (PCA) برئاسة كميل مكرزل، في مدينة بيروت الرقمية Beirut Digital District، بهدف الحفاظ على التنمية وتوسيع نطاقها وتوفير شبكة الانترنت والتكنولوجيا المرتبطة بها لجميع اللبنانيين.
وشدد شحادة على أن "هذه المبادرة هي بداية لمسار طويل وشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع التقني والمدني".
وتمنى ان "تنضم جامعات وجمعيات من لبنان وخارجه والقطاع التربوي الى هذه المبادرة، بهدف تطوير البلد في عالم التكنولوجيا والتحول الرقمي وتوسيع الافكار مما يستوجب تشريعات وقوانين نيابية تتماشى مع هذه التطلعات الهامة" .
كانت هذه تفاصيل خبر شحادة خلال توقيع مذكرة تفاهم لتوفير شبكة الانترنت والتكنولوجيا: بداية لمسار طويل هدفه تطويرالبلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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