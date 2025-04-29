أُعلن في قضاء بعبدا عن فوز لائحة "الوفاق العائلي" في بلدية منطقة المريجة - تحويطة الغدير - الليلكي بالتزكية.

وأوضحت اللائحة، في بيان، أنّه "نظرًا لما كان عليه الوفاق العائلي والعيش المشترك في هذه المنطقة من تعاون وتفاهم، ونظرًا لحرص الجميع على استمرار هذا النهج، وتأكيدًا على حق أي مواطن في الترشح للبلدية، وحرصًا من عضو المجلس البلدي المنتهية ولايته روني سعيد سعادة، وبعد الاجتماع والتشاور مع وجهاء وشخصيات المنطقة للحفاظ على العيش المشترك والتفاهم العائلي فيها، تم الاتفاق على تشكيل المجلس الجديد بالتزكية، بحيث يمثّل كل العائلات والشرائح في المنطقة".

وضمت اللائحة أسماء الأعضاء حسب القرى الثلاث، فعن المريجة: روني سعيد سعادة، حبيب بشارة البستاني، جورج ديب حداد، سامي جوزيف نجم، وديع شاكر حنين، وعن تحويطة الغدير: بشارة سعد الخوري، محمد حسن العينين، طانيوس إلياس برباري، جهاد شارل متى، نديم نواف عمار، وعن الليلكي: زياد خليل عيسى، نبيل طانيوس عطا الله، طانيوس جرجس أبي زيد، جورج إدوار الحسيني، طانيوس عثمان الحاج عساف.