أرسلان: حماية الدروز بسوريا من صميم مسؤوليات الدولة وعلى العالم ردع أي اعتداءات تستهدفهم

شدّد رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" ​طلال أرسلان​، على أنّ "حماية الدّروز وسائر الأقليّات في ​سوريا​ هي من صميم مسؤوليّات الدّولة وسلطاتها الرّسميّة، وأيّ تعدٍّ أو تهديد يطال سلامتهم أو حياتهم من قِبل عناصر أمنيّة أو عسكريّة أو فصائل تابعة لها، يُعدّ كارثة كبرى".

وأكّد في تصريح، أنّ "على دول العالم، ولا سيّما الدّول العربيّة، التّحرّك فورًا لردع أي اعتداءات تستهدف الدّروز وضمان حمايتهم، أسوةً بسائر الأقليّات".