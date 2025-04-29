شدّد رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" طلال أرسلان، على أنّ "حماية الدّروز وسائر الأقليّات في سوريا هي من صميم مسؤوليّات الدّولة وسلطاتها الرّسميّة، وأيّ تعدٍّ أو تهديد يطال سلامتهم أو حياتهم من قِبل عناصر أمنيّة أو عسكريّة أو فصائل تابعة لها، يُعدّ كارثة كبرى".
وأكّد في تصريح، أنّ "على دول العالم، ولا سيّما الدّول العربيّة، التّحرّك فورًا لردع أي اعتداءات تستهدف الدّروز وضمان حمايتهم، أسوةً بسائر الأقليّات".
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: حماية الدروز بسوريا من صميم مسؤوليات الدولة وعلى العالم ردع أي اعتداءات تستهدفهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.