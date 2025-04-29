المطران طربيه ترأس قداسًا لتكريم حياة وإرث البابا فرنسيس بكنيسة سيدة لبنان في سيدني

أشار راعي الأبرشيّة المارونيّة في أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا المطران أنطوان-شربل طربيه، خلال ترؤّسه القدّاس التّذكاري لتكريم حياة وإرث ​البابا فرنسيس​، في كاتدرائيّة سيدة لبنان في هاريس بارك- سيدني، إلى أنّ "رحيل البابا فرنسيس يعكس جوهر الرّسالة المسيحيّة المتمثّلة في الرّجاء، وهو رجاء متجذّر في قيامة المسيح الّذي خدمه بإخلاص وتواضع".

ولفت إلى أنّ "مغادرة البابا فرنسيس إلى بيت الآب السّماوي في سنة الرّجاء الّتي أعلنها، تؤكّد كونه رجل الرّجاء في زمن اليأس، إذ عاش ومات حاملًا في قلبه الرّجاء المسيحي، مصدر كل نعمة وبركة"، مبيّنًا أنّ "خلال حبريّته الّتي استمرّت اثني عشر عامًا، جسّد البابا فرنسيس مبادئ العدالة الاجتماعيّة، الحوار بين الأديان، حماية البيئة، والرّعاية الرعويّة للعائلات والمهمّشين والكنيسة السينودوسيّة، وقد ألهمت قيادته الملايين؛ لا سيّما تأكيده دور الكنيسة الّتي تصغي إلى أبنائها وبناتها وتتعاطف مع المهمّشين والّذين يعيشون على الأطراف".

ومع دخول الكنيسة فترة الحداد والتّأمل، حثّ المطران طربيه المؤمنين على "استلهام القوّة من تعاليم البابا وإيمانه الرّاسخ"، مشدّدًا على أنّ "في حياته ومماته، جسّد البابا فرنسيس انتصار المسيح على الخطيئة والشّر، وهو الآن يعود إلى من كرّس حياته له، شاهدًا للوعد الأبدي بالخلاص".

ودعا المؤمنين إلى "المشاركة في الصّلاة غداة المجمع البابوي المرتقب يوم 7 أيّار 2025، لانتخاب بابا جديد"، مؤكّدًا أنّ "الكنيسة ثابتة في صلاتها وتطلب الهداية الإلهيّة في اختيار رأس الكنيسة الكاثوليكيّة الجديد".