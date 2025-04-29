سلوم من وزارة الداخلية: لتكثيف الدوريات حول الصيدليات والتشدد في مكافحة الدواء المهرّب

أشار نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، خلال زيارته وزير الداخلية اللواء أحمد الحجار إلى أن "أمن اللبنانيين وسلامتهم سواء كانوا صيادلة او مرضى او مواطنين يجب ان يكون فوق كل اعتبار او مساومة"، شاكراً لوزير الداخلية "سعيه الدؤوب لحماية الصيدليات، لا سيّما في الانجاز النوعي بتوقيف المسلّح الذي سطا على 4 صيدليات واصاب احد الصيادلة بجروح خطيرة".

وطالب سلوم "بتكثيف الدوريات حول الصيدليات في كل المناطق اللبنانية والايعاز للبلديات والمخافر بحمايتها، وكذلك التشدد في مكافحة الدواء المهرّب، والاماكن غير الشرعيّة التي تتاجر بالدواء وصحّة المريض".