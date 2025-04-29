وزيرة السياحة عقدت لقاءات في دبي خلال مشاركتها بمعرض "السفر العربي": القطاع السياحي في لبنان حيوي

أكّدت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، خلال مشاركتها في احتفال انطلاق معرض "سوق السفر العربي 2025" في مركز دبي التجاري العالمي، أنه "على الرغم من كل شيء، فإن القطاع السياحي في لبنان هو قطاع حيوي لم يتوقف لحظة عن افتتاح مطاعم وفنادق ومقاهي جديدة".

وتخلل اليوم الأول من زيارة وزيرة السياحة دبي، سلسلة لقاءات أبرزها مع رئيس هيئة دبي للطيران المدني أحمد بن سعيد آل مكتوم، حيث أطلعته على مجمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مطار بيروت الدولي والطريق المؤدية إليه بهدف الحفاظ على أمن وراحة القادمين، ووعد بن سعيد بالعمل على زيادة عدد الرحلات باتجاه بيروت لأن الكل يرغب بالعودة لزيارة لبنان.

كما اجتمعت مع المدير التنفيذي في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم، في حضور القنصل العام للبنان في دبي عساف ضومط، وشدد الطرفان على "أهمية التعاون في مجال السياحة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة"، ودعت لحود كاظم الى زيارة لبنان، حيث أكد أن "ذلك سيكون في أقرب فرصة".

كذلك التقت وزيرة السياحة رئيس التسويق لمجموعة الخطوط الجوية العربية السعودية خالد طاش الذي أوضح أن "كل الإجراءات أصبحت جاهزة بانتظار الوقت المناسب لبدء الرحلات وزيارة السواح السعوديين إلى لبنان"، فيما شددت خلال لقاء مع الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا للهيئة السعودية للسياحة على "أهمية مواصلة التشاور لتحديد الأولويات التي تساعد على عودة الحركة السياحية".

وكان للحود لقاءات خاصة مع عدد من وسائل الإعلام العربية، منها: محطة سكاي نيوز والشرق حيث شددت على "الهدف الأساس للحكومة باستعادة الثقة بلبنان"، وشرحت خطة الوزارة الكاملة لـ"نقل السياحة في لبنان من الإطار الموسمي الضيق ليمتد على العام كله مع تنويعه ليشمل السياحة البيئية والدينية والرياضية وغيرها، مع تأكيد أن تكون التجربة متكاملة منذ الوصول إلى المطار حيث تعمل الحكومة والوزارات المختصة تحديدا للحفاظ على الأمن".

وختاما، جالت وزيرة السياحة على المشاركين اللبنانيين في المعرض، واكدت "دعم الوزارة لعملهم وتقدير جهودهم المستمرة رغم كل التحديات والمصاعب"، وحثتهم على "التواصل الدائم والابتكار".