استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران الياس عودة، وزير الدّفاع الوطني ميشال منسى، الّذي أشار إلى "أنّني تشرّفت بزيارة هذه الدّار العزيزة والكريمة علينا في هذه المواسم الطيّبة الّتي نعيشها جميعًا، من أجل أخذ بركة الطران عودة لنتوّج هذه المواسم"، مشدّدًا على "أنّنا نحاول ونسعى حتّى نصل بهذا البلد الجريح للأمان والاستقرار لجميع اللّبنانيّين في الأطراف اللّبنانيّة كافّة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع زار المطران عودة معايدًا: نسعى حتى نصل بهذا البلد الجريح للأمان والاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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