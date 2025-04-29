لائحة "تكتل شباب بعبدا" أعلنت أسماء مرشحيها وبرنامجها للانتخابات البلدية

أعلنت لائحة "تكتل شباب ​بعبدا​" برئاسة سامي سلام معماري، ترشّحها للانتخابات البلدية في بعبدا- اللويزة، ضمن لائحة مكتملة من 15 مرشّحًا، ضمّت: سامي سلام معماري، ميلاد نخلة، جورج أنطونيوس، فانسون القصيفي، شادي اسطفان، جوزف بو خليل، نجوى خليل أبو طانوس، نديم إيلي أبي خليل، رولا النوار، مايا جوزف زخور، ريتا أبي عاصي، يورغو كميل الحلو، ريشار لويس الحلو، فادي إميل دانيال؛ وبشارة ميشال شاهين".

وعرض معماري برنامج اللائحة الانتخابي، مشدّدًا على "أهميّة دور الشّباب في تجديد الحياة العامّة والعمل البلدي"، ومؤكّدًا "التزام اللّائحة بخدمة بعبدا وأهلها، عبر عمل طموح يركّز على التّنمية المستدامة، دعم القطاعات الحيويّة، وتفعيل الشّفافيّة والمشاركة المجتمعيّة".

وجدّد وأعضاء اللّائحة التزامهم "العمل الجاد والمسؤول لتحقيق تطلّعات أبناء بعبدا"، داعين الجميع إلى "المشاركة الفعّالة في الاستحقاقات المقبلة، والتّصويت للائحة كاملةً، لتكون فريقًا متجانسًا قادرًا على تنفيذ الوعود والمشاريع".