لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين نفّذت اعتصامًا في ساحة رياض الصلح

نفّذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين للأماكن غير السكنية اعتصامًا في ساحة رياض الصلح.

والقى رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله، كلمة اكد فيها "أهمية هدا التحرك من أجل الدفاع عن حقوق المستأجرين"، معتبرا "ان هذا القانون غير منصف وغير عادل حيث يحاول البعض فرض هذا القانون".

وحيا "القوى الأمنية لحماية المعتصمين "، وقال: "نحن لا نريد الشغب، لكن اليوم أردنا ان نوصل رسالة إلى السادة النواب من المجتمع اللبناني المظلوم، خصوصا المستأجرين منهم ونقول للنواب الذين صوتوا على هذا القانون ارتكبوا خطأ كبيرا ونتمنى أن لا يتحول إلى خطأ طوال العمر، لان هذه الخطيئة ستؤدي البلد إلى وضع صعب".

وطالب "لجنة الإدارة والعدل إلى فتح الملف للمناقشة مع كل الناس دون استثناء من أجل الوصول إلى حل شامل يرضي الطرفين".