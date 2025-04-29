"يسرائيل هيوم" عن مصادر: ترامب سيمدد الفترة الزمنية للمفاوضات النووية مع إيران لكن ليس طويلا

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر إسرائيلية، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيمدد الفترة الزمنية للمفاوضات النووية مع إيران لكن ليس طويلا.

وكان الرئيس الأميركي أعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي في وقت قريب، قائلا في تصريحات صحفية إنه سيتم التوصل إلى شيء ما من دون الحاجة إلى إسقاط القنابل.

وكانت قد ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة مع الجانب الأميركي ستكون على مستوى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، منتقدة سعي إسرائيل لإملاء إرادتها على أميركا.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن موضوعي تخصيب اليورانيوم في الداخل ورفع العقوبات يعتبران من الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران، كما أن تحرير الأموال الإيرانية المجمدة جزء من مسار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن.