ممثل السعودية أمام محكمة العدل الدولية: لا مبرر لإنتهاكات إسرائيل في غزة

رأى ممثل السعودية أمام محكمة العدل الدولية، أن "إسرائيل حولت غزة لكومة من الركام، ولا مبرر لإنتهاكات إسرائيل في غزة"، لافتاً الى أن "إسرائيل تواصل تجاهل أوامر محكمة العدل".

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