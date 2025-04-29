22 قتيلا في حريق في مطعم في شمال شرق الصين

أعلن التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في"، عن مقتل 22 شخصا في حريق في مطعم في مدينة لياويانغ في شمال شرق الصين.

وكشف التلفزيون، أن "الحريق اندلع عند الساعة 12:25 في 29 نيسان في مطعم يقع بالقرب من حيّ سانليجوانغ في منطقة بايتا في لياويانغ في مقاطعة لياونينغ"، مشيرة إلى "إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".