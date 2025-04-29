مدفيديف: الدول التي انضمت للناتو باتت هدفا لنا مع احتمال تلقيها ضربة استباقية نووية

أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إلى أنّ "الدول التي انضمت لحلف الناتو باتت هدفا لنا مع احتمال تلقيها ضربة استباقية نووية".
ولفت إلى أنّ "روسيا بحاجة إلى التعلم من الأخطاء المرتكبة والأوهام الضائعة وإيجاد حلفاء حقيقيين"، موضحًا أنّ "أي قوات أجنبية مقترح نشرها في أوكرانيا تعد هدفا مشروعا لقواتنا"، في ظل وساطة أميركية مستمرّة بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب.
إلى ذلك، شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على أنّ "الإدارة الأميركية الحالية تبعث آمالا خجولة في إمكانية التفاوض".
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