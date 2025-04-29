محافظ جبل لبنان: 53 بلدية في المحافظة فازت بالتزكية حتى تاريخه

أعلن محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، في تصريح لقناة "إل بي سي أي"، أنّ "53 بلدية في جبل لبنان فازت بالتزكية حتى تاريخه".
وأمس، فازت بلدية برج البراجنة وبلدية المريجة بالتزكية.
وفي 24 نيسان الحالي، أعلن محافظ جبل لبنان أنّه "من حيث المبدأ يبلغ عدد البلديات التي حسمت فيها نتيجة الانتخابات بالتزكية هي 36 بلدية من اصل 330 في جبل لبنان، وهي في اكثريتها بلديات صغيرة".
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