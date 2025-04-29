الداخلية السورية: انتشار قوات الأمن العام على أطراف جرمانا لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار بالمنطقة

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أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن "انتشار قوات إدارة الأمن العام على أطراف مدينة جرمانا في ريف دمشق، منعاً لأي تجاوز حاصل، وذلك في إطار الجهود الرامية لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة".
كذلك لفتت وزارة الداخلية السورية، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "مجموعات من داخل جرمانا قتلت عسكريين صباح اليوم، والأمن تدخل بقوة لمنع اندلاع اشتباكات في جرمانا بريف دمشق".
وأشارت الى أن "هجوم جرمانا بدأ بعد انتشار تسجيلات مسيئة للرسول وتجمع مسلحين لاعتقال صاحبها".
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