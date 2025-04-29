أعلنت ​وزارة المالية​ في بيان، "أنّها حوّلت جميع رواتب العاملين في القطاع العام، والأسلاك العسكريّة كافّة وكذلك معاشات المتقاعدين إلى المصرف المركزي، وبات بإمكان المعنيّين قبض رواتبهم ومعاشاتهم اعتبارًا من يوم غدٍ كل من مصرفه الخاص".

كانت هذه تفاصيل خبر المالية: حوّلنا رواتب العاملين بالقطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين وبالإمكان قبضها اعتبارًا من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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